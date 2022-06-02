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23 минуты назад

Прокуроры изъяли документы в офисе соцпартии Молдавии

Мария Иванова

В четверг, 2 июня, прокуроры пришли в штаб-квартиру Партии социалистов Молдавии (ПСРМ) и изъяли там документы. Об этом сообщает NewsMarker.

Прокуроры изъяли документы в офисе соцпартии Молдавии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Марьяна Керпек заявила, что речь идет о документах, необходимых для расследования дела о незаконном финансировании партии.

24 мая экс-президента Молдавии и бывшего лидера ПСРМ Игоря Додона задержали после проведения обысков в его доме.

Додон стал фигурантом дела о «пассивной коррупции», госизмене, незаконном обогащении и принятии финансирования от преступной группы.

Дело против экс-президента связано с видеозаписями его встречи в 2019 году с молдавским политиком и бизнесменом Владимиром Плахотнюком. Сам Додон называл съемку провокацией и заявил, что дело против него «инициировано по заказу президента Майи Санду», которой руководят США.

26 мая суд отправил Додона под домашний арест.

В мире,Игорь Додон,
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