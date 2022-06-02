Финляндию разочаровало медленное вступление в НАТО

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что в Хельсинки рассчитывали на более быстрое вхождение страны в состав НАТО. Об этом он рассказал газете Corriere della sera.
18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО.
Однако Турция заявила, что заблокирует вступление стран в альянс. Анкара обвиняет Финляндию и Швецию в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция считает террористической организацией.
СМИ писали, что Анкара пообещала не блокировать заявки Финляндии и Швеции, если будут выполнены несколько условий: страны признают РПК террористической организацией, Турцию вернут в программу подготовки пилотов F-35 и снимут со страны санкции за покупку российских С-400.
По словам Хаависто, решение Финляндии вступить в НАТО связано с заявлением Москвы о том, что любое расширение альянса на восток будет противоречить интересам России.
«Тот факт, что Россия решает, кто может вступить в альянс, а кто нет, вызвал некоторое беспокойство в Финляндии, нам показалось, что они хотят снова разделить Европу на сферы влияния и ввести ограничения для соседних стран. Это было послание, предназначенное для Украины и Грузии, но в Финляндии и Швеции мы почувствовали, что наша свобода выбора ограничена кем-то другим», - заявил министр.
По словам Хаависто, сейчас Финляндия пытается убедить каждую из стран-членов, что принятие Хельсинки было бы выгодно.
«Конечно, мы обеспокоены всем, что может вызвать задержку, и любыми негативными отзывами. Сначала я думал, что мы быстро станем членами, возможно, уже в начале октября, сейчас есть препятствия и трудно делать прогнозы», - рассказал он.
Глава МИД выразил надежду, что страну пригласят на саммит НАТО в Мадрид в конце июня.