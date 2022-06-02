Финляндию разочаровало медленное вступление в НАТО

«Тот факт, что Россия решает, кто может вступить в альянс, а кто нет, вызвал некоторое беспокойство в Финляндии, нам показалось, что они хотят снова разделить Европу на сферы влияния и ввести ограничения для соседних стран. Это было послание, предназначенное для Украины и Грузии, но в Финляндии и Швеции мы почувствовали, что наша свобода выбора ограничена кем-то другим», - заявил министр.