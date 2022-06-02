Молдавия усилит госграницу иностранными военными

Депутат от партии «Шор» Вадим Фотеску заявил, что власти Молдавии готовят законопроекты, позволяющие ввести в страну иностранный контингент со своим оружием. Об этом пишет РИА Новости.

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Парламентарий отметил, что оппозиция требует исключить эти вопросы из повестки парламента, как «противоречащие нейтралитету Молдавии».

«Они позволяют ввести на территорию страны вооруженный контингент иностранных специалистов со своим оружием. К авторам огромная просьба отозвать эти проекты», - заявил Фотеску.

Инициатива правительства, о которой идет речь, подразумевает внесение в закон о госгранице пункта о том, что охранять рубежи Молдавии могут представители иностранных и международных специализированных агентств. При этом им будет разрешено ввозить, носить и использовать на территории Молдавии оружие для защиты и охраны.

Требование Фотеску поддержали только 29 депутатов оппозиции, а правящее большинство выступило против. В свою очередь в Минобороны Молдавии пояснили, что эти поправки необходимы для совместного патрулирования границ с Европейской службой пограничной полиции и береговой охраны.