Молдавия усилит госграницу иностранными военными

Депутат от партии «Шор» Вадим Фотеску заявил, что власти Молдавии готовят законопроекты, позволяющие ввести в страну иностранный контингент со своим оружием. Об этом пишет РИА Новости.
Парламентарий отметил, что оппозиция требует исключить эти вопросы из повестки парламента, как «противоречащие нейтралитету Молдавии».
«Они позволяют ввести на территорию страны вооруженный контингент иностранных специалистов со своим оружием. К авторам огромная просьба отозвать эти проекты», - заявил Фотеску.
Инициатива правительства, о которой идет речь, подразумевает внесение в закон о госгранице пункта о том, что охранять рубежи Молдавии могут представители иностранных и международных специализированных агентств. При этом им будет разрешено ввозить, носить и использовать на территории Молдавии оружие для защиты и охраны.
Требование Фотеску поддержали только 29 депутатов оппозиции, а правящее большинство выступило против. В свою очередь в Минобороны Молдавии пояснили, что эти поправки необходимы для совместного патрулирования границ с Европейской службой пограничной полиции и береговой охраны.
Ранее президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете использования в стране символов, «пропагандирующих войну», к которым отнесены «некоторые буквы», а также «двухцветная черно-оранжевая ленточка». Глава государства подчеркнула, что «место символов, подобных георгиевской ленте, на свалке истории, их использование преступно и будет жестко наказано».