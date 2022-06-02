Зеленский заявил о потенциале для переломного момента на Украине

Существует потенциал для переломного момента на Украине. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к политикам и народу Люксембурга, видео появилось в его Telegram-канале.

Фото: Офис президента Украины Офис президента Украины

По его словам, Россия заняла около 20 процентов территории Украины, протяженность линии фронта составляет более 1000 километров. Он также сообщил, что российские войска зашли в 3 тысячи 620 населенных пунктов Украины.

Зеленский поблагодарил власти Люксембург за решение предоставить оружие Украине. По его словам, в отличии от других государств, у Люксембурга нет большие военных складов или крупных оборонных производств.

«Но вы проявили солидарность масштаба великой нации и оказали оборонную помощь вовремя и без лишней бюрократии, как и положено людя с большой душой», — сказал он.