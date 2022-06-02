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37 минут назад

Американский дипломат призвал сербов ввести санкции против России

Газета.Ru

Заместитель помощника госсекретаря США по Балканам Габриэль Эскобар призвал Сербию присоединиться к санкциям ЕС против России в ходе Саммита демократии, который прошел в Черногории. Его слова приводит издание Euractiv.

Американский дипломат призвал сербов ввести санкции против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Почти каждая страна на Западных Балканах согласилась с тем, что Россия заплатит за это [специальную военную операцию] санкциями, поддерживая Украину и ее народ. Я надеюсь, что Сербия присоединится к этой группе и согласует санкции, когда будет сформировано правительство», — сказал Эскобар.

Президент Сербии Александар Вучич ранее заявил, что для Белграда пока нет возможности поддержать санкции против Москвы. Сербский президент также добавил, что он не входит в число тех политиков, кто сначала что-то обещает, а потом не выполняет.

До этого Вучич указывал, что Сербию нельзя просить ежедневно менять политику, при этом требуя от нее признания Косово и введения санкций в отношении России.

В мире,Александар Вучич,ЕС,
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