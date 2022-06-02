Американский дипломат призвал сербов ввести санкции против РФ

«Почти каждая страна на Западных Балканах согласилась с тем, что Россия заплатит за это [специальную военную операцию] санкциями, поддерживая Украину и ее народ. Я надеюсь, что Сербия присоединится к этой группе и согласует санкции, когда будет сформировано правительство», — сказал Эскобар.