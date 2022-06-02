Американский дипломат призвал сербов ввести санкции против РФ

Заместитель помощника госсекретаря США по Балканам Габриэль Эскобар призвал Сербию присоединиться к санкциям ЕС против России в ходе Саммита демократии, который прошел в Черногории. Его слова приводит издание Euractiv.
«Почти каждая страна на Западных Балканах согласилась с тем, что Россия заплатит за это [специальную военную операцию] санкциями, поддерживая Украину и ее народ. Я надеюсь, что Сербия присоединится к этой группе и согласует санкции, когда будет сформировано правительство», — сказал Эскобар.
Президент Сербии Александар Вучич ранее заявил, что для Белграда пока нет возможности поддержать санкции против Москвы. Сербский президент также добавил, что он не входит в число тех политиков, кто сначала что-то обещает, а потом не выполняет.
До этого Вучич указывал, что Сербию нельзя просить ежедневно менять политику, при этом требуя от нее признания Косово и введения санкций в отношении России.