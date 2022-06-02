В КНР предостерегли США от разыгрывания «тайваньской карты»

Разыгрывание Вашингтоном «тайваньской карты» ставит под угрозу отношения между США и Китаем. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя новую экономическую инициативу между США и Тайванем, передает РИА «Новости».

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«То, что США настаивают на разыгрывании тайваньской карты, только создает опасную ситуацию в отношениях между Китаем и США», - сказал Чжао на брифинге.

Он подчеркнул, что Китай выступает категорически против любых официальных контактов между США и Тайванем, это в том числе касается подписания соглашений официального характера.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Остров сохранил флаг и другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает остров одной из китайских провинций.