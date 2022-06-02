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1 час назад

В КНР предостерегли США от разыгрывания «тайваньской карты»

Вероника Полынина

Разыгрывание Вашингтоном «тайваньской карты» ставит под угрозу отношения между США и Китаем. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя новую экономическую инициативу между США и Тайванем, передает РИА «Новости».

В КНР предостерегли США от разыгрывания «тайваньской карты»
Фото: ReutersReuters

«То, что США настаивают на разыгрывании тайваньской карты, только создает опасную ситуацию в отношениях между Китаем и США», - сказал Чжао на брифинге.

Он подчеркнул, что Китай выступает категорически против любых официальных контактов между США и Тайванем, это в том числе касается подписания соглашений официального характера.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Остров сохранил флаг и другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает остров одной из китайских провинций.

1 июня офис торгового представителя США объявил о старте новой совместной инициативы, нацеленной на углубление торговых и экономических отношений США и Тайваня, продвижение инноваций и устранение торговых барьеров. Инициатива во многом перекликается с основными пунктами региональной экономической инициативы США и 13 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, о которой американский президент Джо Байден объявил во время недавнего визита в Японию. Тогда же в администрации США заявляли, что Тайвань не присоединится к соглашению.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,
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