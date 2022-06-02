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53 минуты назад

Молдавия усилит госграницу иностранными военными

Lenta.ruиещё 1

Правительство Молдавии работает над законопроектами, которые позволят ввести в страну иностранцев со своим оружием, заявил депутат от партии «Шор» Вадим Фотеску, слова которого приводит РИА Новости.

Молдавия усилит госграницу иностранными военными
Фото: ТАССТАСС

Данная инициатива подразумевает внесение поправок в законы о государственной границе и порядке применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. В частности, в закон о госгранице внесут пункт, позволяющий иностранным и международным специализированным агентствам охранять рубежи Молдавии. Кроме того, их представителям разрешат ввозить, носить и использовать на территории страны оружие для охраны и защиты.

Оппозиция выступает против данных инициатив, а также требует их исключения из повестки парламента.

«Мы предлагаем исключить из повестки проекты, которые полностью противоречат нейтралитету Молдавии и позволяют ввести на территорию страны вооруженный контингент иностранных специалистов со своим оружием. К авторам огромная просьба отозвать эти проекты», — заявил Фотеску.

Тем не менее, его инициативу поддержали лишь 29 депутатов оппозиции, правящее большинство выступило против. В Минобороны Молдавии рассказали, что данные поправки необходимы для совместного патрулирования границ с Европейской службой пограничной полиции и береговой охраны.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс рассказала, что страны НАТО захотели вооружить Молдавию для того, чтобы она могла защититься в случае возможного вторжения России. По словам министра иностранных дел, в настоящее время обсуждается возможность поставок оружия.

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