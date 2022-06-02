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32 минуты назад

Макрон отметил вклад Елизаветы II в развитие Европы

ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг поздравил королеву Великобритании Елизавету II с юбилеем, отметив ее вклад в укрепление франко-британских отношений и развитие Европы.

Макрон отметил вклад Елизаветы II в развитие Европы
Фото: ReutersReuters

"В год 70-летия вашего пребывания на троне во Франции приветствуют ваши достижения и благодарят за отвагу, - сказал Макрон в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter. - Мы разделяем уважение и любовь, которые испытывают к вам британцы и жители стран Содружества".

Французский президент назвал королеву "другом и ближайшим союзником". Он отметил приверженность Елизаветы II укреплению франко-британских отношений. Макрон напомнил, что в первый официальный визит королевы во Францию ее принимало поколение французов, которые "плечом к плечу с британцами сражались за свободу Европы".

Ранее Макрон лично выбрал в подарок Елизавете II лучшую лошадь из конюшни Республиканской гвардии Франции. Елизавета с юных лет является поклонницей конного спорта, держит собственных лошадей и не пропускает скачек. Шесть лет назад одна из лошадей монарха одержала победу в забеге, в результате чего королева получила ваучер на сумму £50 для похода в супермаркет.

Торжественные мероприятия по случаю 70-летнего юбилея пребывания на троне Елизаветы II, а также отмечаемого в этом году 96-летия монарха начались 2 июня. Кульминацией праздничных мероприятий станет запланированный на 5 июня парад с участием 10 тыс. человек, среди которых ожидаются знаменитости. Шествие начнется под перезвон колоколов Вестминстерского аббатства, откуда его участники проследуют до Букингемского дворца.

В мире,Эмманюэль Макрон,Елизавета II,
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