Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности помочь США с поставками детского питания. Его слова приводит БЕЛТА.

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Белорусский лидер уточнил, что начать поставки он может «хоть завтра».

Ранее сообщалось, что причиной нехватки детского питания в США стал отзыв крупной партии смесей после того, как местные регулирующие органы заподозрили возможность заражения производственной линии компании Abbott болезнетворными бактериями. На данный момент дефицит смесей оценивается примерно в 40-50 процентов.