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53 минуты назад

Лукашенко заявил о готовности помочь США

Lenta.ruиещё 2

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности помочь США с поставками детского питания. Его слова приводит БЕЛТА.

Лукашенко заявил о готовности помочь США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Белорусский лидер уточнил, что начать поставки он может «хоть завтра».

Ранее сообщалось, что причиной нехватки детского питания в США стал отзыв крупной партии смесей после того, как местные регулирующие органы заподозрили возможность заражения производственной линии компании Abbott болезнетворными бактериями. На данный момент дефицит смесей оценивается примерно в 40-50 процентов.

Масштаб проблемы оказался настолько большим, что для наполнения рынка детскими смесями начали использовать военно-транспортную авиацию ВВС США. Американские власти назвали эту операцию «Летучая формула». В городе Нью-Йорк из-за ситуации с детским питанием даже ввели режим чрезвычайной ситуации.

В мире,Александр Лукашенко,
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