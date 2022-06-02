В Сирии рыбаки поймали гигантскую рыбу-луну, которая весит более тонны. О крупной добыче мужчин сообщает Gulf Today.

Мухаммад Замзам и Абдулла Саадд с двумя братьями решили порыбачить рано утром на лодке.

«Примерно через час лодка содрогнулась, будто налетела на камень. Оказалось, что о ее борт ударилась рыба-луна, которая забралась в сеть в погоне за мелкой рыбешкой», — рассказал Замзам.

Попавший в рыболовные сети огромный морской обитатель оказал сопротивление и даже едва не перевернул судно с мужчинами. Поскольку они не смогли поднять рыбу из воды, решили дотащить ее до суши в сети.