В Сирии рыбаки поймали гигантскую рыбу-луну, которая весит более тонны. О крупной добыче мужчин сообщает Gulf Today.
Мухаммад Замзам и Абдулла Саадд с двумя братьями решили порыбачить рано утром на лодке.
«Примерно через час лодка содрогнулась, будто налетела на камень. Оказалось, что о ее борт ударилась рыба-луна, которая забралась в сеть в погоне за мелкой рыбешкой», — рассказал Замзам.
Попавший в рыболовные сети огромный морской обитатель оказал сопротивление и даже едва не перевернул судно с мужчинами. Поскольку они не смогли поднять рыбу из воды, решили дотащить ее до суши в сети.
На берегу выяснилось, что вес улова составил более тысячи килограммов. На аукционе рыбу-луну удалось продать за 50 тысяч сирийских фунтов (1,2 тысячи рублей).