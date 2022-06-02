СМИ заявили о претензиях европейских стран к украинским беженцам

Life рассказал о странах, в которых возникли претензии к украинским беженцам. Так, в Австрии украинцев заподозрили в избиении таксистов возле одной из гостиниц Вены.

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В СМИ появилось видео, на котором мужчины вышли из внедорожников BMW X5 и Toyota Land Cruiser с украинскими номерами, стали спорить с таксистами (предположительно, из-за парковочных мест), а затем начали их избивать. Один из таксистов от удара потерял сознание и получил черепно-мозговую травму.

«Вместо того чтобы сражаться за свою страну, украинские мужчины избивают таксистов перед роскошными отелями в Вене. Убирайтесь из нашей страны», - так прокомментировал инцидент глава венской фракции «Австрийской партии свободы» Доминик Непп.

В Испании россиянка, владеющая кафе, наняла на работу повара-одессита. По данным Life, он попытался настроить против нее других украинских коллег и грозил разгромить кафе. Через две недели работы повар напал на мужа женщины, а в нее брызнул из перцового баллончика.

В Болгарии остро встал вопрос нахождения беженцев в отелях страны на старте туристического сезона.

«Болгария больше не может позволить себе содержать граждан Украины в гостиницах на берегу моря», — заявила вице-премьер страны Калина Константинова.

По сведениям Life, если украинские беженцы не найдут, где разместиться до 31 мая, то их ждет буферный центр.

По данным верховного комиссариата ООН по делам беженцев, с 24 февраля Украину покинули более 6,8 миллиона человек. Вернулось в страну чуть больше 2,2 миллиона из них.

Более 3,6 миллиона человек пересекли границу Украины с Польшей (но далеко не все из них остались в стране).

С 1 июля польское правительство перестанет выплачивать по 40 злотых (около 580 рублей) в день на питание и проживание беженца.