В Великобритании зафиксировали более 200 случаев оспы обезьян

Британское Агентство по здравоохранению сообщило, что число случаев заболевания оспой обезьян в Великобритании превысило 200.

Фото: CDC/Reuters CDC/Reuters

«Агентство... выявило ещё 11 случаев оспы обезьян в Англии», — говорится в заявлении ведомства.

В итоге общее число подтверждённых случаев болезни только в Англии на 1 июня достигло 199 человек.

Учитывая пять случаев в Шотландии, два в Северной Ирландии и один в Уэльсе, общее число заболевших оспой обезьян в Великобритании достигло 207.