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1 час назад

Число случаев заражения оспой обезьян в Великобритании превысило 200

RT на русскомиещё 2

Британское Агентство по здравоохранению сообщило, что число случаев заболевания оспой обезьян в Великобритании превысило 200.

В Великобритании зафиксировали более 200 случаев оспы обезьян
Фото: CDC/ReutersCDC/Reuters

«Агентство... выявило ещё 11 случаев оспы обезьян в Англии», — говорится в заявлении ведомства.

В итоге общее число подтверждённых случаев болезни только в Англии на 1 июня достигло 199 человек.

Учитывая пять случаев в Шотландии, два в Северной Ирландии и один в Уэльсе, общее число заболевших оспой обезьян в Великобритании достигло 207.

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с заболеваемостью оспой обезьян.

В мире,Владислав Жемчугов,
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