СМИ заявили о расколе в США из-за строгости санкций против РФ

Чиновники администрации президента США Джо Байдена расходятся во мнениях о том, как далеко можно продвинуть санкции против России, не вызвав глобальной экономической нестабильности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники в американской администрации.

Агентство отмечает, что «дебаты стали более жаркими», так как президент РФ Владимир Путин проигнорировал все предыдущие санкции и не стал менять свою позицию по Украине.

Собеседники Bloomberg, попросившие не называть их имен, рассказали о разногласиях в администрации США по поводу того, насколько сильно давить.

Одна группа, в которую входят многие чиновники из Госдепартамента и Белого дома, выступает за еще более строгие меры, известные как вторичные санкции - речь идет о наказании стран, помогающих России обходить ограничения.

Другая группа чиновников, многие из которых работают в Министерстве финансов Джанет Йеллен, обеспокоены дальнейшей нагрузкой на мировую экономику, которая уже страдает от проблем с цепочками поставок, инфляции, скачков цен на нефть и угрозы продовольственного кризиса.

Чиновники также обеспокоены приближающимися промежуточными выборами и невысокими шансами демократов, если цены на заправках останутся высокими. Они выступают за другой, непроверенный подход: ограничение цен на нефть, которое позволило бы странам покупать российскую энергию, ограничивая при этом доходы Москвы.