В НАТО решили провозгласить Россию первоочередной угрозой

НАТО намерено провозгласить Россию своей первоочередной угрозой в новой стратегической концепции альянса. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, передает ТАСС.

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«Разработка стратегической концепции не завершена. Однако, думаю, мы в основном согласны с тем, что Россия является первоочередным вызовом, имеющей первостепенное значение угрозой, с которой в данный момент сталкивается НАТО», - сказала Смит, выступая на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group).

По ее словам, в новой концепции, которая должна быть принята на предстоящем в конце июня саммите НАТО в Мадриде, будут сделаны акценты на сдерживании и обороне, а также «шагах, которые альянс готов сделать, чтобы укрепиться».

Посол подчеркнула, что до начала российской спецоперации Североатлантический альянс уже находился в «переходном состоянии» и занимался укреплением сдерживания и обороны.

«Теперь этому будет уделено больше внимания, это займет более видное место в стратегической концепции из-за действий России», - отметила постоянный представитель США.