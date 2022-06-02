В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 61.47EUR 63.66
Войти в почту
56 минут назад

Польша перекроет украинским беженцам «кран с деньгами»

Мария Иванова

Заместитель главы Министерства внутренних дел и администрации и представителя правительства по делам беженцев в Польше Павел Шефернакер предъявил ультиматум беженцам с Украины. Так, с 1 июля польское правительство перестанет выплачивать по 40 злотых (около 580 рублей) в день на питание и проживание беженца. Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на замглавы МВД.

«Мы убеждены, что многие люди в Польше способны стать независимыми и адаптироваться», - заявил он.

Шефернакер добавил, что для некоторых беженцев будут сделаны исключения и выплаты продолжатся - речь идет о людях с инвалидностью, многодетных и беременных женщинах.

В специальном акте о помощи украинским беженцам правительство Польши изначально гарантировало выплаты на первые 60 дней. Месяц назад срок был продлен еще на 60 дней.

«Мы видим, что многие украинцы ищут работу и находят ее. Мы хотим стимулировать остальных к активности. Четыре месяца полной защиты - это, на наш взгляд, достаточный срок», - заявил газете высокопоставленный член польской партии «Право и справедливость» на условиях анонимности.

Силезское воеводство оценило текущие расходы на беженцев в 190 млн злотых, из которых на выплату 40 злотых на человека в день приходится 160 млн. Местные самоуправления Нижней Силезии оценивают затраты в 64,5 млн злотых, а Подкарпатское воеводство - в 35,5 млн.

The Economist: украинские беженцы массово едут домой из Польши

Пресс-секретарь Силезского воеводства Алина Кухаржевска заявила, что регион запускает «широкий спектр мероприятий», направленных на активизацию украинцев в трудоустройстве. По ее словам, уже 14 тыс. беженцев, в том числе 11 тыс. женщин, нашли легальную работу.

«Мы ждем специального акта, который поможет финансировать обучение польскому языку и курсы повышения квалификации», - добавила она.

По данным верховного комиссариата ООН по делам беженцев, с 24 февраля Украину покинули более 6,8 млн человек. Вернулось в страну чуть больше 2,2 млн из них.

Более 3,6 млн человек пересекли границу Украины с Польшей (но далеко не все из них остались в стране). По данным Союза польских метрополий, из-за притока беженцев население некоторых польских городов выросло на 50 процентов.

В мире,Видео,Партия "Право и справедливость",ООН,
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители