Заместитель главы Министерства внутренних дел и администрации и представителя правительства по делам беженцев в Польше Павел Шефернакер предъявил ультиматум беженцам с Украины. Так, с 1 июля польское правительство перестанет выплачивать по 40 злотых (около 580 рублей) в день на питание и проживание беженца. Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на замглавы МВД.

«Мы убеждены, что многие люди в Польше способны стать независимыми и адаптироваться», - заявил он.

Шефернакер добавил, что для некоторых беженцев будут сделаны исключения и выплаты продолжатся - речь идет о людях с инвалидностью, многодетных и беременных женщинах.

В специальном акте о помощи украинским беженцам правительство Польши изначально гарантировало выплаты на первые 60 дней. Месяц назад срок был продлен еще на 60 дней.

«Мы видим, что многие украинцы ищут работу и находят ее. Мы хотим стимулировать остальных к активности. Четыре месяца полной защиты - это, на наш взгляд, достаточный срок», - заявил газете высокопоставленный член польской партии «Право и справедливость» на условиях анонимности.

Силезское воеводство оценило текущие расходы на беженцев в 190 млн злотых, из которых на выплату 40 злотых на человека в день приходится 160 млн. Местные самоуправления Нижней Силезии оценивают затраты в 64,5 млн злотых, а Подкарпатское воеводство - в 35,5 млн.

Пресс-секретарь Силезского воеводства Алина Кухаржевска заявила, что регион запускает «широкий спектр мероприятий», направленных на активизацию украинцев в трудоустройстве. По ее словам, уже 14 тыс. беженцев, в том числе 11 тыс. женщин, нашли легальную работу.

«Мы ждем специального акта, который поможет финансировать обучение польскому языку и курсы повышения квалификации», - добавила она.

По данным верховного комиссариата ООН по делам беженцев, с 24 февраля Украину покинули более 6,8 млн человек. Вернулось в страну чуть больше 2,2 млн из них.