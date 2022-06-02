ООН переименовала Турцию

Организация объединенных наций по просьбе Турции изменила название республики во всех официальных документах. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Republic of Turkey (Турецкая Республика) была переименована в Republic of Türkiye», - сказал Дюжаррик.

Он подчеркнул, что это изменение вступило в силу сразу же после обращения турецких властей.

Таким образом, вместо ставшего традиционным названия Turkey будет использоваться турецкое произношение и написание Türkiye. Место Турции в алфавитном порядке при этом не изменится, добавил Дюжаррик.

По словам главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, изменение в написании названия нацелено на «повышение престижа страны на международной арене».