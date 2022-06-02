США задумали переправить украинских беженцев в Испанию и Канаду

США хотят направить в Испанию и Канаду большое количество беженцев из стран Латинской Америки, которые продолжают прибывать на американо-мексиканскую границу. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.

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Вопрос переселения беженцев Вашингтон рассчитывает обсудить на саммите Америк, который пройдет 6-10 июня. Переговоры с Канадой и Испанией по этой теме идут не случайно, так как оба государства активно привлекают рабочих из Центральной или Южной Америки.

Однако в настоящий момент переговоры с Оттавой и Мадридом ни к чему не привели, так что пока неизвестно насколько эти страны готовы пойти на прием большого числа переселенцев.

Напомним, в начале апреля агентство ООН по делам беженцев предупредило о резком увеличении количества нелегальных мигрантов из Латинской Америки. Чтобы попасть в США они используют опасный путь через джунгли Дарьен в Панаме.