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1 час назад

США задумали переправить украинских беженцев в Испанию и Канаду

Елена Прошина

США хотят направить в Испанию и Канаду большое количество беженцев из стран Латинской Америки, которые продолжают прибывать на американо-мексиканскую границу. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.

США задумали переправить украинских беженцев в Испанию и Канаду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вопрос переселения беженцев Вашингтон рассчитывает обсудить на саммите Америк, который пройдет 6-10 июня. Переговоры с Канадой и Испанией по этой теме идут не случайно, так как оба государства активно привлекают рабочих из Центральной или Южной Америки.

Однако в настоящий момент переговоры с Оттавой и Мадридом ни к чему не привели, так что пока неизвестно насколько эти страны готовы пойти на прием большого числа переселенцев.

Напомним, в начале апреля агентство ООН по делам беженцев предупредило о резком увеличении количества нелегальных мигрантов из Латинской Америки. Чтобы попасть в США они используют опасный путь через джунгли Дарьен в Панаме.

Число нелегальных мигрантов возрос после того, как США отменили высылку беженцев из страны под предлогом коронавируса. За первые три месяца это года количество мигрантов выросло в четыре раза – до 8 тыс.

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