Литва признала «парадоксальный результат» санкций против РФ

Санкции против России и ситуация с поставками российских энергоресурсов привели к «парадоксальному результату», заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Науседа заявил, что «налицо парадоксальный результат, когда доходы Кремля как бы не снижаются». По его словам, «это происходит прежде всего из-за роста цен», в связи с чем «значительного воздействия» санкции «на финансы России не имеет». Науседа сказал, что «вечно такое продолжаться не будет».
Кроме того, он признал, что страны Запада «не могут преградить» России «путь к договоренностям с третьими странами, в результате которых она будет получать прибыль от продажи нефти другим государствам», передает ТАСС со ссылкой на LRT.
Науседа также прокомментировал вопрос о кандидатском статусе Украины на вступление в ЕС: «Если дискуссии не приведут к ясному результату или будет послан невнятный сигнал, упакованный в какие-то трудно просматривающиеся одежды, это будет разочарование и для нас самих, и для Украины». Он обещал, что Литва «будем делать все, чтобы эта весть была недвусмысленной и ясной».
Напомним, Прибалтика стала главной жертвой антироссийских санкций. Тем временем Евросоюз принял шестой пакет санкций против России, подразумевающий запрет на экспорт нефти. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.