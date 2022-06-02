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18 минут назад

В Китае назвали четыре контрмеры России на расширение НАТО

Елена Прошина

Китай ожидает от России контрмер в вопросе возможного расширения НАТО. Об этом заявил сотрудник Народного университета Китая Ван Сяньцзюй, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью издания «Хуаньцю шибао».

В Китае назвали контрмеры России на расширение НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автор отмечает, что Москва отвечает на возможное вступление в НАТО Финляндии и Швеции рядом многосторонних контрмер.

Первая мера — предупреждение со стороны Кремля, что новый виток расширения Североатлантического альянса будет иметь серьезные последствия, пишет Ван Сяньцзюй. Россия отметила, что «неправильно решение» усилит напряженность в регионе и не повлияет на безопасность в положительном ключе.

Вторая мера — шаги по усилению роли Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В мае лидеры шести государств, входящих в состав ОДКБ, встретились в Кремле и обсудили укрепление своего сотрудничества.

Третья мера — Россия начала активно взаимодействовать с Шанхайской организацией сотрудничества. Как считают аналитики, ОДКБ и ШОС могут распространиться на большее количество областей, так как конфликт между Россией и США с Европой только обостряется.

Четвертая мера — всестороннее развитие Россией Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ван Сяньцзюй пишет, что Россия стала придавать большое значение роли объединения на фоне финансовых и экономических ограничений со стороны Запада.

В мире,НАТО,ШОС,ЕАЭС,
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