Китай ожидает от России контрмер в вопросе возможного расширения НАТО. Об этом заявил сотрудник Народного университета Китая Ван Сяньцзюй, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью издания «Хуаньцю шибао».

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Автор отмечает, что Москва отвечает на возможное вступление в НАТО Финляндии и Швеции рядом многосторонних контрмер.

Первая мера — предупреждение со стороны Кремля, что новый виток расширения Североатлантического альянса будет иметь серьезные последствия, пишет Ван Сяньцзюй. Россия отметила, что «неправильно решение» усилит напряженность в регионе и не повлияет на безопасность в положительном ключе.

Вторая мера — шаги по усилению роли Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В мае лидеры шести государств, входящих в состав ОДКБ, встретились в Кремле и обсудили укрепление своего сотрудничества.

Третья мера — Россия начала активно взаимодействовать с Шанхайской организацией сотрудничества. Как считают аналитики, ОДКБ и ШОС могут распространиться на большее количество областей, так как конфликт между Россией и США с Европой только обостряется.