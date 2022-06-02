В Китае назвали контрмеры России на расширение НАТО

Китай ожидает от России контрмер в вопросе возможного расширения НАТО. Об этом заявил сотрудник Народного университета Китая Ван Сяньцзюй, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью издания «Хуаньцю шибао».
Автор отмечает, что Москва отвечает на возможное вступление в НАТО Финляндии и Швеции рядом многосторонних контрмер.
Первая мера — предупреждение со стороны Кремля, что новый виток расширения Североатлантического альянса будет иметь серьезные последствия, пишет Ван Сяньцзюй. Россия отметила, что «неправильно решение» усилит напряженность в регионе и не повлияет на безопасность в положительном ключе.
Вторая мера — шаги по усилению роли Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В мае лидеры шести государств, входящих в состав ОДКБ, встретились в Кремле и обсудили укрепление своего сотрудничества.
Третья мера — Россия начала активно взаимодействовать с Шанхайской организацией сотрудничества. Как считают аналитики, ОДКБ и ШОС могут распространиться на большее количество областей, так как конфликт между Россией и США с Европой только обостряется.
Четвертая мера — всестороннее развитие Россией Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ван Сяньцзюй пишет, что Россия стала придавать большое значение роли объединения на фоне финансовых и экономических ограничений со стороны Запада.