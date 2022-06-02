В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 61.47EUR 63.66
Войти в почту
49 минут назад

НАТО провозгласит Россию главной угрозой альянса

Елена Прошина

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Североатлантический альянса намерен объявить Россию в своей новой стратегической концепции главной угрозой. Об этом сообщает ТАСС.

НАТО провозгласит Россию главной угрозой альянса
Фото: ТАССТАСС

Она отметила, что члены НАТО продолжают работу над концепцией, ее разработка не завершена. По ее словам, в организации сошлись во мнении о том, что Россия представляет угрозу для Североатлантического альянса.

«Однако, думаю, мы в основном согласны с тем, что Россия является первоочередным вызовом, имеющей первостепенное значение угрозой, с которой в данный момент сталкивается НАТО», — сказала Смит.

Она пояснила, что эта тема в настоящее время наиболее приоритетна для Североатлантического альянса, и в обозримом будущем она таковой и останется. По ее словам, НАТО в редакции своей стратегической концепции сделает акцент на темах обороны и сдерживания, а также просчитает шаги для укрепления организации.

В прошлой версии стратегической концепции НАТО, опубликованной в 2010 году, Россия рассматривалась в качестве партнера Североатлантического альянса.

Ранее Джулианн Смит заявила, что США не предвидят какой-либо роли НАТО в содействии транспортировке зерна или иного продовольствия с Украины для поставок на мировые рынки.

В мире,НАТО,
56
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители