НАТО провозгласит Россию главной угрозой альянса

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Североатлантический альянса намерен объявить Россию в своей новой стратегической концепции главной угрозой. Об этом сообщает ТАСС.

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Она отметила, что члены НАТО продолжают работу над концепцией, ее разработка не завершена. По ее словам, в организации сошлись во мнении о том, что Россия представляет угрозу для Североатлантического альянса.

«Однако, думаю, мы в основном согласны с тем, что Россия является первоочередным вызовом, имеющей первостепенное значение угрозой, с которой в данный момент сталкивается НАТО», — сказала Смит.

Она пояснила, что эта тема в настоящее время наиболее приоритетна для Североатлантического альянса, и в обозримом будущем она таковой и останется. По ее словам, НАТО в редакции своей стратегической концепции сделает акцент на темах обороны и сдерживания, а также просчитает шаги для укрепления организации.

В прошлой версии стратегической концепции НАТО, опубликованной в 2010 году, Россия рассматривалась в качестве партнера Североатлантического альянса.