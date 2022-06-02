В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 61.47EUR 63.66
Войти в почту
1 час назад

В ООН заявили, что конфликт на Украине грозит голодом 15 миллионам человек

Елена Прошина

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) прогнозирует, что порядка 13-15 миллионов человек могут оказаться на грани голода в связи с боевыми действиями на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора отделения ФАО для связи с Россией Олега Кобякова.

ООН: Конфликт на Украине грозит голодом 15 миллионам человек
Фото: EPAEPA

В качестве доказательства он привел статистику голода за последние годы. В 2019 году в мире голодало 690 миллионов человек, в 2020 году, когда в мир захватила пандемия COVID-19, — 811 миллионов.

«То есть 120 миллионов пересекли "красную черту" от состояния продовольственной обеспеченности до состояния голода. В этом году, по нашему прогнозу, только ситуация в связи с военными действиями на Украине выведет за эту черту еще порядка 13-15 миллионов человек», — рассказал директор отделения ФАО для связи с Россией.

Он подчеркнул, что еще до украинского кризиса цифры голодающих людей достигали сотни миллионов человек. Однако боевые действия на Украине несомненно обострили ситуацию. Прежде всего это коснулось стран, находившихся в зоне голода, балансирующих на границе или только пытающихся выйти из кризиса, который настиг их по разным причинам — из-за пандемии, вооруженных конфликтов, природных и стихийных бедствий или экономических встрясок, отметил Кобяков.

В мире,ООН,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители