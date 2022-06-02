ООН: Конфликт на Украине грозит голодом 15 миллионам человек

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) прогнозирует, что порядка 13-15 миллионов человек могут оказаться на грани голода в связи с боевыми действиями на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора отделения ФАО для связи с Россией Олега Кобякова.

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В качестве доказательства он привел статистику голода за последние годы. В 2019 году в мире голодало 690 миллионов человек, в 2020 году, когда в мир захватила пандемия COVID-19, — 811 миллионов.

«То есть 120 миллионов пересекли "красную черту" от состояния продовольственной обеспеченности до состояния голода. В этом году, по нашему прогнозу, только ситуация в связи с военными действиями на Украине выведет за эту черту еще порядка 13-15 миллионов человек», — рассказал директор отделения ФАО для связи с Россией.