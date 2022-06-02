ООН: Конфликт на Украине грозит голодом 15 миллионам человек

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) прогнозирует, что порядка 13-15 миллионов человек могут оказаться на грани голода в связи с боевыми действиями на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора отделения ФАО для связи с Россией Олега Кобякова.
В качестве доказательства он привел статистику голода за последние годы. В 2019 году в мире голодало 690 миллионов человек, в 2020 году, когда в мир захватила пандемия COVID-19, — 811 миллионов.
«То есть 120 миллионов пересекли "красную черту" от состояния продовольственной обеспеченности до состояния голода. В этом году, по нашему прогнозу, только ситуация в связи с военными действиями на Украине выведет за эту черту еще порядка 13-15 миллионов человек», — рассказал директор отделения ФАО для связи с Россией.
Он подчеркнул, что еще до украинского кризиса цифры голодающих людей достигали сотни миллионов человек. Однако боевые действия на Украине несомненно обострили ситуацию. Прежде всего это коснулось стран, находившихся в зоне голода, балансирующих на границе или только пытающихся выйти из кризиса, который настиг их по разным причинам — из-за пандемии, вооруженных конфликтов, природных и стихийных бедствий или экономических встрясок, отметил Кобяков.