В Японии планируют перезапустить реактор такого же типа, как на АЭС "Фукусима-1"

Губернатор японской префектуры Симанэ, расположенной в западной части страны на побережье Японского моря, дал согласие на перезапуск второго реактора АЭС "Симанэ", который является аналогичным типу реактора аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщил в четверг телеканал NHK.
Свое одобрение плану перезапуска также уже высказало законодательное собрание префектуры и еще пять городов и муниципалитетов, расположенных в радиусе 30 км от АЭС. Кроме того, реактор прошел предварительную проверку безопасности ядерного регулятора Японии.
Компания - оператор станции Chugoku Electric Power планирует завершить подготовку к перезапуску, включая обеспечение мер на случай цунами, к февралю 2023 года. Кроме того, необходимо утвердить планы эвакуации на случай ЧП, поскольку в радиусе 30 км от станции проживает около 450 тыс. человек. Если реактор пройдет все необходимые инспекции, его можно будет перезапустить не ранее следующего года.
Второй энергоблок АЭС "Симанэ" был построен в 1989 году. Рабочая установка представляет собой кипящий водо-водяной реактор мощностью 820 МВт. Такой же тип использовался и на аварийной АЭС "Фукусима-1". Это станет первым перезапуском реактора подобной конструкции в Японии после трагедии на "Фукусиме-1".
До аварии на "Фукусиме-1" на атомную энергетику в энергобалансе Японии приходилось около 30%. В результате временного вынужденного отказа от нее основная нагрузка по энергоснабжению страны легла на тепловые станции. В настоящий момент в Японии вырабатывают энергию десять реакторов на шести АЭС, остальные объекты проходят проверку на безопасность. При этом правительство рассчитывает в ближайшем будущем продолжить политику частичного перезапуска атомных станций.