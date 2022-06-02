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1 час назад

В Британии высмеяли санкционную войну Запада против РФ

Ura.Ru

Запад не сможет «выиграть» Россию одними санкциями. Об этом пишет британское издание The Spectator.

В Британии высмеяли санкционную войну Запада против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Санкции могут способствовать снижению уровня жизни российских граждан, но они все еще очень далеки от того, чтобы лишить российскую экономику жизненной силы — экспорта нефти и газа. С февраля страны ЕС заплатили России более 40 миллиардов фунтов стерлингов за ее газ и нефть», — пишет ведущий писатель и обозреватель Росс Кларк.

При этом даже если ЕС удастся договориться о прекращении импорта газа и нефти из РФ, действительность полностью опровергает предположения о том, что Запад может самостоятельно вести санкционную войну против Москвы. В случае, если ЕС все же сделает задуманное, — «будет больше торга, больше уступок, больше оговорок о выходе и больше затянутых сроков», — предположил автор статьи.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе признали провал санкций против России. Журналист Business Insider Бен Винк заявил, что РФ не ощутила западного давления, благодаря поддержке Китая и Индии. В Иране отметили, что санкции не сработали благодаря платежной системе «Мир». В США признали провал идеи сделать Россию изгоем.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Жители Европы стали жаловать на кризис из-за санкций против РФ.

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