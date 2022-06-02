В Британии высмеяли санкционную войну Запада против РФ

Запад не сможет «выиграть» Россию одними санкциями. Об этом пишет британское издание The Spectator.

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«Санкции могут способствовать снижению уровня жизни российских граждан, но они все еще очень далеки от того, чтобы лишить российскую экономику жизненной силы — экспорта нефти и газа. С февраля страны ЕС заплатили России более 40 миллиардов фунтов стерлингов за ее газ и нефть», — пишет ведущий писатель и обозреватель Росс Кларк.

При этом даже если ЕС удастся договориться о прекращении импорта газа и нефти из РФ, действительность полностью опровергает предположения о том, что Запад может самостоятельно вести санкционную войну против Москвы. В случае, если ЕС все же сделает задуманное, — «будет больше торга, больше уступок, больше оговорок о выходе и больше затянутых сроков», — предположил автор статьи.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Жители Европы стали жаловать на кризис из-за санкций против РФ.