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29 минут назад

Байден отказался навязывать Украине условия мира с Россией

Lenta.ruиещё 5

Украина должна самостоятельно решить вопрос о территориальных уступках России, США не станут навязывать ей это решение. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает ТАСС.

Байден отказался навязывать Украине условия мира с Россией
Фото: ReutersReuters

Американский лидер, отвечая на вопрос о возможных условиях российско-украинского мира, заявил, что решение об этом должно быть выработано на переговорах между Киевом и Москвой.

«С самого начала я говорил, и не все со мной соглашались: ничего об Украине без Украины. Это их территория. Я не собираюсь указывать им, что они должны делать, а что нет», — заявил президент США.

«Мне кажется, что в какой-то момент времени должно быть урегулирование путем переговоров, и что из этого получится, я не знаю. Я не думаю, что кто-то это знает», — добавил он.

Байден написал статью о планах США на Украине

Также Байден подчеркнул, что США будут «продолжать ставить Украину в такое положение, в котором она сможет защищать себя».

В мире,Джозеф Байден,
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