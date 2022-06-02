В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
45 минут назад

Байден пообещал поддержать быстрое расширение НАТО с учетом интересов союзников

Lenta.ruиещё 4

Президент США Джо Байден во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пообещал поддержать быстрое расширение Североатлантического альянса при учете интересов всех союзников в вопросах безопасности. Об этом заявил Белый дом, передает РИА Новости.

Байден пообещал поддержать быстрое расширение НАТО
Фото:  AP Photo / Andrew Harnik AP Photo / Andrew Harnik

«Президент Байден заявил о решительной поддержке усилий генерального секретаря Столтенберга по содействию быстрому процессу вступления, который учитывал бы интересы всех союзников в сфере безопасности», — указали в администрации американского лидера, добавив, что стороны поприветствовали заявки на вступление в состав организации Финляндии и Швеции.

НАТО провозгласит Россию главной угрозой альянса

Байден и Столтенберг также обсудили укрепление военного потенциала НАТО, «сдерживание России» и круг глобальных тем от изменений климата до безопасности в киберпространстве, поговорили о подготовке ожидаемого в конце июня саммита альянса в Испании.

Ранее генсек НАТО заявил, что Североатлантический альянс не будет диктовать Киеву условия для переговоров с Россией, но при этом должен помочь украинцам осуществить право на самооборону.

В мире,Саммит,Йенс Столтенберг,Джозеф Байден,НАТО,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители