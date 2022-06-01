Российскому послу в Лондоне отключили «тревожную кнопку»

МИД России в докладе о нарушениях прав соотечественников за границей сообщил, что Великобритания отключила в лондонской резиденции «тревожную кнопку» российскому послу Андрею Келину. Таким образом страна ограничила права дипломатов РФ на безопасность и защиту.
В МИД России добавили, что, сделав этот шаг, Великобритания пошла против своих международно-правовых обязательств. Британские власти не только ограничили права дипломатов РФ на личную безопасность и защиту со стороны государства, но и на справедливые и благоприятные условия труда и доступ к любому виду обслуживания, предназначенному для общественного пользования, отмечается в докладе.
«В частности, речь идет об ограничении доступа к банковскому счету посольства, отказе официального дилера BMW от обслуживания автопарка диппредставительства, отключении так называемой "тревожной кнопки" в его зданиях и резиденции посла России в Великобритании», — подчеркивается в документе.
Ранее посол РФ в Британии Андрей Келин обвинил Лондон в затягивании конфликта на Украине.