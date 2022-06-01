Российскому послу в Лондоне отключили «тревожную кнопку»

МИД России в докладе о нарушениях прав соотечественников за границей сообщил , что Великобритания отключила в лондонской резиденции «тревожную кнопку» российскому послу Андрею Келину . Таким образом страна ограничила права дипломатов РФ на безопасность и защиту.

В МИД России добавили, что, сделав этот шаг, Великобритания пошла против своих международно-правовых обязательств. Британские власти не только ограничили права дипломатов РФ на личную безопасность и защиту со стороны государства, но и на справедливые и благоприятные условия труда и доступ к любому виду обслуживания, предназначенному для общественного пользования, отмечается в докладе.