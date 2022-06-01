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12 минут назад

В администрации США разошлись во мнении об антироссийских санкциях

Вероника Полынина

Агентство Bloomberg узнало о расколе в американской администрации из-за позиции по антироссийским санкциям, сообщает «Прайм».

В Белом доме наметился раскол из-за России
Фото: ReutersReuters

Часть администрации, включая сотрудников аппарата Белого дома и госдепартамента, настаивает на введении еще более жестких санкций. Они уверены, что Вашингтону удастся переубедить европейских партнеров, которые опасаются экономических последствий антироссийских санкционных мер для стран Запада.

Другая группа чиновников, куда входят в основном представители министерства финансов, опасаются продолжать санкционное давление из-за их негативного влияния на мировую экономику, «и без того страдающей от проблем с цепочками поставок, инфляции, волатильных цен на нефть и возможности продовольственного кризиса». Их опасения также связаны с приближающимися промежуточными выборами в Конгресс. Чиновники боятся, что экономический спад и растущие цены на бензин усилят позиции республиканцев. Эта группа выступает за ограничение цен на нефть, которое позволило бы странам закупать у России энергоресурсы, при этом ограничивая доходы Москвы.

Спустя месяц споров: ЕС согласовал шестой пакет антироссийских санкций

Ранее президент США Джо Байден признал, что США и Евросоюз обсуждают возможность закупок российской нефти по цене ниже рыночной вместо отказа от ее импорта.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,Госдеп США,ЕС,
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