В Белом доме наметился раскол из-за России

Часть администрации, включая сотрудников аппарата Белого дома и госдепартамента , настаивает на введении еще более жестких санкций. Они уверены, что Вашингтону удастся переубедить европейских партнеров, которые опасаются экономических последствий антироссийских санкционных мер для стран Запада.

Другая группа чиновников, куда входят в основном представители министерства финансов, опасаются продолжать санкционное давление из-за их негативного влияния на мировую экономику, «и без того страдающей от проблем с цепочками поставок, инфляции, волатильных цен на нефть и возможности продовольственного кризиса». Их опасения также связаны с приближающимися промежуточными выборами в Конгресс. Чиновники боятся, что экономический спад и растущие цены на бензин усилят позиции республиканцев. Эта группа выступает за ограничение цен на нефть, которое позволило бы странам закупать у России энергоресурсы, при этом ограничивая доходы Москвы.