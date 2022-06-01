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53 минуты назад

Байден назвал маловероятным снижение цен на бензин и продукты в США

RT на русском

Президент США Джо Байден заявил, что снижение цен на бензин и продовольствие в Соединённых Штатах вряд ли возможно в ближайшей перспективе из-за украинского кризиса.

Байден ответил на вопрос о снижении цен на бензин и продукты в США
Фото: AP Photo / Andrew HarnikAP Photo / Andrew Harnik

«Идея о том, что мы сможем «нажать на кнопку» и снизить цены на бензин, маловероятна в ближнесрочной перспективе. То же самое касается и продуктов питания», — цитирует его РИА Новости.

31 мая цены на бензин в США достигли нового исторического максимума — $4,622 за 3,785 л.

В Белом доме вновь возложили ответственность за это на президента России Владимира Путина.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что рост цен в мире можно объяснить введёнными Западом санкциями.

В мире,Мария Захарова,Джозеф Байден,Владимир Путин,МИД России,
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