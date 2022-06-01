Прага прекращает прием беженцев с Украины

Магистрат Праги закроет с 15 июня центр регистрации беженцев с Украины из-за отсутствия у властей возможности обеспечить им размещение в городе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Е15».

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Такое решение связано с тем, что столица Чехии исчерпала варианты, связанные с предоставлением беженцам жилья, медицинского обслуживания и других видов социальной поддержки.

Как отмечает агентство, число людей, приехавших с Украины в Прагу, в четыре раза выше, чем в других регионах страны.

По словам мэра Праги Зденека Гржиба, республика должна разработать меры по равномерному распределению беженцев по всей стране, и он намерен поставить этот вопрос перед правительством.