Депп выиграл у Херд в суде

Суд присяжных признал Эмбер Херд виновной в клевете и обязал ее выплатить Джонни Деппу компенсацию в размере 15 млн долларов, сообщает Reuters.

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Перед вынесением вердикта присяжные совещались 14 часов.

Джонни Депп подал иск на 50 млн долларов к бывшей жене из-за ее колонки 2018 года в газете The Washington Post, в которой она обвинила его в домашнем насилии. После публикации материала актер лишился нескольких контрактов, в частности, с компанией Warner Bros. на съемки в франшизе "Фантастические твари". В ответ актриса подала встречный иск к Деппу на 100 млн долларов.

На суде Депп заявлял, что именно Херд применяла к нему насилие. Процесс, за которым наблюдал весь мир, длился шесть недель. В ходе судебных разбирательств были представлены явные и наглядные доказательства и свидетельские показания, подробно описывающие испорченные отношения бывшей супружеской пары. Присяжные заслушали в общей сложности более 100 часов показаний.