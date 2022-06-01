Стал известен подарок Макрона Елизавете II

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Лошадь серой масти числится в рядах республиканской гвардии Франции. Ее дебют на службе состоялся 8 мая – животное вошло в президентский эскорт во время парада, проведенного на Елисейских полях.

Имя лошади - Фабуле де Мокур, ей семь лет. В Елисейском дворце назвали ее образцом французского коневодства и отметили, что лошадь обладает гармоничными физическими формами, элегантностью и хорошим умом. Вместе с лошадью французский лидер презентует британской королеве седло, уздечку и кавалерийскую саблю.

Эммануэль Макрон не сможет лично участвовать в праздничных мероприятиях в честь 70-летия правления Елизаветы II, которые пройдут с 2 по 5 июня.