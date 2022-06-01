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45 минут назад

Макрон подарит Елизавете II лошадь

Вероника Полынина

Президент Франции Эммануэль Макрон подарит лошадь королеве Великобритании Елизавете II на 70-летие ее правления, сообщает ВГТРК.

Стал известен подарок Макрона Елизавете II
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лошадь серой масти числится в рядах республиканской гвардии Франции. Ее дебют на службе состоялся 8 мая – животное вошло в президентский эскорт во время парада, проведенного на Елисейских полях.

Имя лошади - Фабуле де Мокур, ей семь лет. В Елисейском дворце назвали ее образцом французского коневодства и отметили, что лошадь обладает гармоничными физическими формами, элегантностью и хорошим умом. Вместе с лошадью французский лидер презентует британской королеве седло, уздечку и кавалерийскую саблю.

Швейцарские СМИ сообщили о "подарке" Макрона российским властям

Эммануэль Макрон не сможет лично участвовать в праздничных мероприятиях в честь 70-летия правления Елизаветы II, которые пройдут с 2 по 5 июня.

Королева взошла на престол 6 февраля 1952 года, в день, когда скончался ее отец – король Георг VI. Елизавета станет первым британским монархом, отмечающим платиновый юбилей правления.

В мире,Эммануэль Макрон,Елизавета II,
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