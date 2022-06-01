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1 час назад

Американка обнаружила в своем бассейне аллигатора. Видео

Александр Кузьмин

В США местная жительница увидела крокодила в бассейне, расположенном на заднем дворе своего дома. Видео с диким животным опубликовал портал UPI.

Инцидент произошел 31 мая 2022 года в штате Флорида. Утром американка Стейси Геннун обнаружила в своем бассейне плавающего аллигатора.

После этого девушка позвонила в полицию, и ее перенаправили на горячую линию Флоридской комиссии по охране рыб и дикой природы. Животное не стало дожидаться приезда служб, и ушло само, однако женщина успела снять купающегося крокодила на телефон.

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