Американка обнаружила в своем бассейне аллигатора. Видео

В США местная жительница увидела крокодила в бассейне, расположенном на заднем дворе своего дома. Видео с диким животным опубликовал портал UPI.

После этого девушка позвонила в полицию, и ее перенаправили на горячую линию Флоридской комиссии по охране рыб и дикой природы. Животное не стало дожидаться приезда служб, и ушло само, однако женщина успела снять купающегося крокодила на телефон.