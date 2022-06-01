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19 минут назад

Макрон подарит королеве Елизавете II лошадь в честь 70-летнего юбилея ее правления

Газета.Ru

Президент Франции Эммануэль Макрон подарит британской королеве Елизавете II лошадь в честь 70-летнего юбилея ее правления, сообщает ТАСС со ссылкой на Елисейский дворец.

Стало известно, что Макрон подарит королеве Елизавете II на юбилей правления
Фото:  AP Photo / Lewis Joly AP Photo / Lewis Joly

Отмечается, что лошадь серой масти числится в рядах республиканской гвардии Франции.

«Семилетняя лошадь по кличке Фабуле де Мокур представляет собой образец французского коневодства, благодаря гармонии своих физических форм, элегантности и хорошему уму», — говорится в сообщении.

Королева также получит в подарок седло, уздечку и кавалерийскую саблю.

Сам Макрон 2 июня проведет в Париже ряд мероприятий в компании британского посла Менны Роулингз.

Ранее сообщалось, что жители Великобритании пройдет около 16 тыс. вечеринок в честь платинового юбилея королевы.

По всей стране организаторы уличных вечеринок развешивают флаги и рассылают приглашения. По данным Ассоциации местного самоуправления (LGA), британцы заваливают ведомство письмами с просьбами о перекрытии дорог и планируют провести около 16 тыс. мероприятий.

В других городах пройдут многочисленные локальные вечеринки, которые будут организовывать местные жители с целью отпраздновать юбилей и ближе познакомиться с соседями.

В мире,Эммануэль Макрон,Елизавета II,
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