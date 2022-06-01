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31 минуту назад

Блинкен: США не видят, чтобы Китай оказывал помощь РФ в обходе санкций или военной сфере

ТАССиещё 3

США пока не видели со стороны Китая ни помощи в обходе санкций, ни военной поддержки России в конфликте на Украине. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен в онлайн-беседе с аудиторией журнала Foreign Affairs.

"На данный момент мы не видели со стороны Китая ни систематической поддержки усилий России по обходу санкций, ни какой-либо значительной военной поддержки", - сказал он.

Блинкен при этом добавил, что возможность оказания такой помощи со стороны Пекина Москве беспокоит США. "Мы, конечно, видим, что партнерство между ними продолжается. Это проявляется особенно в том, что Китай продолжает поддерживать российские действия в политическом и дипломатическом плане", - отметил госсекретарь США.

СМИ: Китай окажет России экономическую помощь

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. США и их союзники в ответ ввели против РФ масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.

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