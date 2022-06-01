В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+34° в 
USD 61.47EUR 63.66
Войти в почту
1 час назад

СМИ раскрыли тайну происхождения Ким Чен Ына

Вероника Полынина

У лидера Северной Кореи Ким Чен Ына оказалось много родственников из Сеула, пишут «Новые известия» со ссылкой на расследование издания Hindustan Times.

На кладбище южнокорейского курортного острова Чеджу журналисты обнаружили 13 заросших травой могильных плит с именами членов семьи матери северокорейского вождя Ко Ён Хуэй. В том числе там похоронен прадед Ким Чен Ына по материнской линии.

Из обнаруженных в архивах материалов журналисты узнали, что Ко Ён Хуэй родилась в Осаке в 1952 году в семье коренного жителя острова Чеджу, который эмигрировал в Японию в 1929 году. В 1960-х годах, поверив северокорейской пропаганде о «социалистическом рае» в КНДР, семья Ко Ён Хуэй переехала в Северную Корею. Тогда на родину вернулись более 100 тысяч этнических корейцев.

СМИ: Ким Чен Ын казнил сестру

Ко была артисткой в художественной труппе музыкантов и танцоров Mansudae, в 1972 году она познакомилась с Ким Чен Иром. В их семье родились трое детей.

Ён Хуэй ушла из жизни в 2004 году, но об этом северокорейские СМИ не сообщали. О предках Ким Чен Ына по материнской линии вообще ничего не сообщается, официальные источники подчеркивают лишь, что нынешний председатель КНДР является «законным наследником деда и отца».

В мире,Видео,Чен Ким,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители