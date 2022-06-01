У лидера Северной Кореи Ким Чен Ына оказалось много родственников из Сеула, пишут «Новые известия» со ссылкой на расследование издания Hindustan Times.

На кладбище южнокорейского курортного острова Чеджу журналисты обнаружили 13 заросших травой могильных плит с именами членов семьи матери северокорейского вождя Ко Ён Хуэй. В том числе там похоронен прадед Ким Чен Ына по материнской линии.

Из обнаруженных в архивах материалов журналисты узнали, что Ко Ён Хуэй родилась в Осаке в 1952 году в семье коренного жителя острова Чеджу, который эмигрировал в Японию в 1929 году. В 1960-х годах, поверив северокорейской пропаганде о «социалистическом рае» в КНДР, семья Ко Ён Хуэй переехала в Северную Корею. Тогда на родину вернулись более 100 тысяч этнических корейцев.

Ко была артисткой в художественной труппе музыкантов и танцоров Mansudae, в 1972 году она познакомилась с Ким Чен Иром. В их семье родились трое детей.