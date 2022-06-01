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24 минуты назад

Блинкен дал прогноз по окончанию военных действий на Украине

Вероника Полынина

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не видят признаков скорого окончания военных действий на Украине.

Блинкен дал прогноз по окончанию военных действий на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы не можем предсказать, как и когда это разрешится. По нашим лучшим оценкам на сегодняшний день, данный конфликт продлится еще много месяцев», - приводит РИА «Новости» слова госсекретаря.

При этом, по его словам, боевые действия могут прекратиться «уже завтра», если Россия решит «остановить агрессию».

Блинкен пообещал продолжать поставки оружия Украине, адаптируя виды вооружений в зависимости от обстановки. По его словам, задача США – предоставить Украине все необходимые средства защиты «от российской агрессии», а также посредством поставок вооружения «максимально усилить» позиции Киева на возможных переговорах с Москвой.

«Мы также хотим убедиться, что Россия ощутит на себе давление со стороны максимально возможного числа стран, чтобы положить конец этой агрессии», - добавил госсекретарь США.

В мире,Энтони Блинкен,
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