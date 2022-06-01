Блинкен дал прогноз по окончанию военных действий на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не видят признаков скорого окончания военных действий на Украине.
«Мы не можем предсказать, как и когда это разрешится. По нашим лучшим оценкам на сегодняшний день, данный конфликт продлится еще много месяцев», - приводит РИА «Новости» слова госсекретаря.
При этом, по его словам, боевые действия могут прекратиться «уже завтра», если Россия решит «остановить агрессию».
Блинкен пообещал продолжать поставки оружия Украине, адаптируя виды вооружений в зависимости от обстановки. По его словам, задача США – предоставить Украине все необходимые средства защиты «от российской агрессии», а также посредством поставок вооружения «максимально усилить» позиции Киева на возможных переговорах с Москвой.
«Мы также хотим убедиться, что Россия ощутит на себе давление со стороны максимально возможного числа стран, чтобы положить конец этой агрессии», - добавил госсекретарь США.