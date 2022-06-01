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25 минут назад

Премьер Моравецкий назвал Польшу и Украину "взаимодополняющими странами"

Газета.Ruиещё 1

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна и Украина дополняют друг друга.

Премьер Моравецкий заявил об отношениях между Польшей и Украиной
Фото: ReutersReuters

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве, передает ТАСС. По его словам, отношения Польши и Украины "растут и крепнут".

"80 млн человек, огромная территория, сотрудничающие экономики, которые во многом дополняют друг друга, конечно, конкурируют в разных сферах, так как у нас свободный рынок, но мы взаимодополняющие страны", - сказал он.

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что два млн въехавших в Польшу украинских беженцев решили остаться в стране. Об этом он сообщил на пресс-конференции в МИД Казахстана.

По его словам, все украинцы, которые приняли такое решение, могут воспользоваться всеми социальными и экономическими правами наравне с польскими гражданами.

До этого в правительстве Польши сообщили, что центр по восстановлению Украины, который объединит различные финансовые фонды, разместится в Польше, заявил вице-премьер правительства страны Яцек Сасин.

В мире,Матеуш Моравецкий,Збигнев Рау,
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