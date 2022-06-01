Папа Римский Франциск призвал снять ограничения на экспорт пшеницы

Папа Римский Франциск обратился с «сердечным» призывом снять ограничения на экспорт пшеницы с Украины. Он заявил, что зерно не может быть использовано в качестве оружия в политических целях, сообщает Reuters.

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Ватикан впервые подробно высказался о глобальном продовольственном кризисе, который был вызван специальной военной операцией. Папа Римский заявил, что блокировка экспорта пшеницы с Украины вызывает большую тревогу. Подобное решение ставит под угрозу жизни миллионов, особенно в более бедных странах, поскольку люди зависят от поставляемого зерна. Он призвал мировых лидеров «приложить все усилия для решения этой проблемы и гарантировать всеобщее право на питание».

Украина является крупнейшим производителем пшеницы в мире.

За май страна экспортировала 1,06 миллиона тонн зерна, что в 2,7 раза ниже объемов за май 2021 года, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия страны. Власти Украины объясняют сокращение экспорта блокировкой морских портов на юге страны в связи со спецоперацией России.

Организация Объединенных Наций (ООН) также подтверждает обострение продовольственного кризиса. Для разрешения ситуации организация пытается договориться о разблокировке экспорта из Украины, однако Россия не соглашается.