Российский дипломат опоздал на заседание Совбеза ООН

Посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков объяснил своё опоздание на заседание комитета Совбеза ООН задержанием выдачи визы со стороны США.

Фото: AP Photo / United Nations/Kim Haughton AP Photo / United Nations/Kim Haughton

«Я сожалею, что я не смог выступить вчера в связи с тем, что виза была предоставлена с определённой задержкой и по сути стоял вопрос о моём персональном решении вообще не ехать», — цитирует его РИА Новости.

Впоследствии Машков выразил американским коллегам признательность за то, что они выдали ему визу и позволили выступить на заседании с учётом опоздания.

4 мая первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский сообщил, что участие российской делегации в сессии комитета ООН по информации было сорвано из-за действий США: глава делегации Мария Захарова получила визу слишком поздно, а у двух экспертов виз пока нет вовсе.