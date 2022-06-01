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46 минут назад

Российский дипломат Машков опоздал на заседание Совбеза ООН из-за проблем с визой США

RT на русском

Посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков объяснил своё опоздание на заседание комитета Совбеза ООН задержанием выдачи визы со стороны США.

Российский дипломат опоздал на заседание Совбеза ООН
Фото:  AP Photo / United Nations/Kim Haughton AP Photo / United Nations/Kim Haughton

«Я сожалею, что я не смог выступить вчера в связи с тем, что виза была предоставлена с определённой задержкой и по сути стоял вопрос о моём персональном решении вообще не ехать», — цитирует его РИА Новости.

Впоследствии Машков выразил американским коллегам признательность за то, что они выдали ему визу и позволили выступить на заседании с учётом опоздания.

4 мая первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский сообщил, что участие российской делегации в сессии комитета ООН по информации было сорвано из-за действий США: глава делегации Мария Захарова получила визу слишком поздно, а у двух экспертов виз пока нет вовсе.

В свою очередь, представитель Генсека Стефан Дюжаррик заявил, что администрация ООН продолжит поднимать вопрос невыдачи со стороны США виз российским дипломатам, которые едут на заседания в организации.

В мире,Стефан Дюжаррик,Дмитрий Полянский,Мария Захарова,МИД России,Совбез ООН,ООН,
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