Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
«Будапешт потребовал, чтобы патриарх Кирилл, который возглавляет Русскую православную церковь и является активным сторонником Путина и войны на Украине, был исключен из предложенного списка лиц, подпадающих под санкции», — сказали агентству чиновники.
Также, по данным Bloomberg, Венгрия выдвинула ряд технических замечаний по поводу эмбарго на российскую нефть.
В связи с этим согласование шестого пакета антироссийских санкций может затянуться, подчеркнули там.