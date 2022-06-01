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1 час назад

Венгрия выступила против введения санкций в отношении патриарха Кирилла

Елена Прошина

Представители Венгрии выступили против введения ЕС санкций в отношении патриарха Кирилла.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

«Будапешт потребовал, чтобы патриарх Кирилл, который возглавляет Русскую православную церковь и является активным сторонником Путина и войны на Украине, был исключен из предложенного списка лиц, подпадающих под санкции», — сказали агентству чиновники.

Также, по данным Bloomberg, Венгрия выдвинула ряд технических замечаний по поводу эмбарго на российскую нефть.

Патриарх Кирилл назвал причины, из-за которых произошел раскол между Украиной и Россией

В связи с этим согласование шестого пакета антироссийских санкций может затянуться, подчеркнули там.

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