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21 минуту назад

Моряки провели четыре дня в океане на плоту из коробок. Видео

Александр Кузьмин

Четверо индонезийских моряков провели четыре дня в океане на плоту из пенопластовых коробок после того, как их судно затонуло после шторма. Видео спасения мужчин публикует Daily Mail.

Русияди, Мухаммад Аджим, Ансори и Али Сабиби были единственными членами экипажа судна Zidane Express, которое в пятницу, 27 мая, шло от острова Саоби к острову Сабунтан в водах провинции Восточная Ява. Разразился сильный шторм, и Zidane Express получило серьезные повреждения — вода попала в выхлопную трубу, отключилась радиосвязь, а само судно начало тонуть.

Чтобы выжить, мужчины связали несколько имевшихся на борту пенопластовых коробок для хранения льда, взяли с собой запас пресной воды и продуктов и покинули терпящее бедствие Zidane Express на самодельном плоту. На следующий день береговая охрана Индонезии объявила судно пропавшим без вести, так как оно не прибыло в пункт назначения.

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