Четверо индонезийских моряков провели четыре дня в океане на плоту из пенопластовых коробок после того, как их судно затонуло после шторма. Видео спасения мужчин публикует Daily Mail.

Русияди, Мухаммад Аджим, Ансори и Али Сабиби были единственными членами экипажа судна Zidane Express, которое в пятницу, 27 мая, шло от острова Саоби к острову Сабунтан в водах провинции Восточная Ява. Разразился сильный шторм, и Zidane Express получило серьезные повреждения — вода попала в выхлопную трубу, отключилась радиосвязь, а само судно начало тонуть.