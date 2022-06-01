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40 минут назад

Пушилин опроверг сообщения о ранении

Вероника Полынина

Глава ДНР Денис Пушилин опроверг появившуюся в украинских СМИ информацию о своем ранении, передает РИА «Новости».

Пушилин опроверг сообщения о ранении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью RT Пушилин сообщил, что вместе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в среду, 1 июня, посетил Мариуполь.

«Было подписание о побратимстве между Мариуполем и Санкт-Петербургом, с Александром Дмитриевичем (Бегловым - прим. ред.) чувствуем себя вполне хорошо», - сказал Пушилин.

О ранении главы ДНР в Лимане накануне сообщил в Telegram советник главы МВД Украины Виктор Андрусив. Также эту информацию опубликовало издание «РБК Украина» со ссылкой на сообщение в Telegram другого советника главы МВД, Антона Геращенко.

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Они утверждали, что Пушилин был ранен при артиллерийском ударе по время поездки в город.

В мире,Антон Геращенко,Денис Пушилин,Александр Беглов,
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