Пушилин опроверг сообщения о ранении

Глава ДНР Денис Пушилин опроверг появившуюся в украинских СМИ информацию о своем ранении, передает РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В интервью RT Пушилин сообщил, что вместе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в среду, 1 июня, посетил Мариуполь.

«Было подписание о побратимстве между Мариуполем и Санкт-Петербургом, с Александром Дмитриевичем (Бегловым - прим. ред.) чувствуем себя вполне хорошо», - сказал Пушилин.

О ранении главы ДНР в Лимане накануне сообщил в Telegram советник главы МВД Украины Виктор Андрусив. Также эту информацию опубликовало издание «РБК Украина» со ссылкой на сообщение в Telegram другого советника главы МВД, Антона Геращенко.