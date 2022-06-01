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12 минут назад

Хорватия готова перейти на евро с 1 января 2023 года

ТАССиещё 2

Хорватия готова к вступлению в еврозону с 1 января 2023 года. Об этом говорится в отчете Еврокомиссии (ЕК), распространенном в среду в Брюсселе.

Хорватия готова к вступлению в еврозону
Фото:  Flickr / ahenobarbus Flickr / ahenobarbus

"Сегодня Еврокомиссия пришла к выводу, что Хорватия готова перейти на евро с 1 января 2023 года, в результате чего число государств - членов еврозоны достигнет 20", - отмечается в нем.

Как говорится в отчете, Хорватия выполнила все условия для перехода на евро.

"В свете оценки Еврокомиссии и принимая во внимание дополнительные факторы, имеющие значение для экономической интеграции и конвергенции, включая развитие платежного баланса и интеграцию рынков продукции, труда и финансов, Еврокомиссия считает, что Хорватия выполняет условия для перехода на евро", - поясняет ЕК.

В отчете поясняется, что Совет ЕС примет окончательно решение о вступлении Хорватии в еврозону в первой половине июля.

"Совет примет окончательное решение о переходе Хорватии на евро в первой половине июля, после обсуждений в Еврогруппе и Евросовете, а также после того, как Европарламент и ЕЦБ выскажут свое мнение", - заключила ЕК.

Хорватия вступила в Евросоюз 1 июля 2013 года.

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