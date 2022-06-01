Хорватия готова к вступлению в еврозону с 1 января 2023 года. Об этом говорится в отчете Еврокомиссии (ЕК), распространенном в среду в Брюсселе.
"Сегодня Еврокомиссия пришла к выводу, что Хорватия готова перейти на евро с 1 января 2023 года, в результате чего число государств - членов еврозоны достигнет 20", - отмечается в нем.
Как говорится в отчете, Хорватия выполнила все условия для перехода на евро.
"В свете оценки Еврокомиссии и принимая во внимание дополнительные факторы, имеющие значение для экономической интеграции и конвергенции, включая развитие платежного баланса и интеграцию рынков продукции, труда и финансов, Еврокомиссия считает, что Хорватия выполняет условия для перехода на евро", - поясняет ЕК.
В отчете поясняется, что Совет ЕС примет окончательно решение о вступлении Хорватии в еврозону в первой половине июля.
"Совет примет окончательное решение о переходе Хорватии на евро в первой половине июля, после обсуждений в Еврогруппе и Евросовете, а также после того, как Европарламент и ЕЦБ выскажут свое мнение", - заключила ЕК.
Хорватия вступила в Евросоюз 1 июля 2013 года.