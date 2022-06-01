Пока вы не уснули: истребители НАТО у острова Змеиный и отставка пяти генералов МВД

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Истребители НАТО заметили у Змеиного

Wikipedia

Группа из нескольких истребителей НАТО выполнила полет над западной частью Черного моря. Об этом сообщает портал avia.pro со ссылкой на данные Flight Radar.

Уточнятся, что самолеты Североатлантического альянса замечены недалеко от украинского острова Змеиный, который находится под контролем российских войск и где в начале мая проходили боевые действия.

СМИ: Путин отправил в отставку пять генералов МВД

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым отправил в отставку пять генералов и одного полковника полиции. Об этом со ссылкой на копию документа пишет РБК.

Издание отмечает, что подлинность имеющейся в его распоряжении выписки из указа главы государства подтвердил источник, близкий к МВД.

Названы сроки референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях

Референдумы о присоединении к России республик Донбасса, а также освобожденных территорий Украины, могут состояться в течение года. Об этом заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков, пишет РИА Новости.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что регион планирует войти в состав России.

В России вступил в силу закон о FAN ID

Закон о введении паспорта болельщика (FAN ID) для доступа на спортивные соревнования вступил в силу в России с 1 июня 2022 года.

Президент России Владимир Путин 30 декабря 2021 года подписал закон о введении с 1 июня паспорта болельщика. В документе вводится понятие «персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования».

В Кремле назвали условие для встречи Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «априори» встреча Владимира Путина с украинским коллегой не исключена, но ей должны предшествовать успешные переговоры делегаций. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков подчеркнул, что позиция Путина по встрече с Владимиром Зеленским хороша известна, президент такую встречу допускает.

В Госдуме рассказали, когда завершится спецоперация на Украине

Спецоперация будет развиваться в соответствии с планом и завершится, когда Киев «созреет для переговоров». Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сообщает РИА «Новости».

По его словам, сейчас в вооруженных формированиях Украины чувствуется надлом, они начинают сдаваться в плен «в Мариуполе, на Донбассе», при этом «целыми подразделениями». Картаполов заявил, что они начинают понимать, что их используют в качестве «пушечного мяса», а их командиры не заинтересованы в сохранении их жизни.

РИА "Новости": российская хакерская группа RaHDIt опубликовала данные 700 сотрудников СБУ

Российская хакерская группа RaHDIt опубликовала информацию 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Один из сотрудников спецслужб РФ подтвердил подлинность этих данных, передает РИА «Новости».

Как сообщается, данная группа ведет проект «Немезида» с начала специальной военной операции России на Украине.

Какие нововведения ждут водителей этим летом

С этого лета в России вступает в силу ряд новых законодательных норм, касающихся автомобилистов. Рамблер изучил, какие изменения ждут водителей уже в ближайшее время.

Так, нарушители ПДД больше не смогут накапливать неоплаченные штрафы.

Сервис графического дизайна Canva отключил доступ россиянам

Сервис для создания графического дизайна Canva отключил доступ пользователям из России. Об этом сообщает ТАСС.

«Canva больше недоступна в России», - говорится на сайте сервиса.

Также на сайте говорится, что такое решение принято в связи с проведением специальной операцией РФ на Украине.

Билан впервые высказался о ситуации в Донбассе

Певец Дима Билан впервые высказался о ситуации в Донбассе и на Украине. Артист признался, что все эти 8 лет эта тема у него проходила по касательной, однако сейчас он готов помочь жителям. Об этом пишет «Комсомольская правда».