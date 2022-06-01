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58 минут назад

Джонсон объяснил свое нежелание уходить в отставку

Елена Прошина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его уход с поста станет безответственным решением, учитывая рост цен в стране и ситуацию на Украине.

Джонсон объяснил свое нежелание уходить в отставку
Фото: аррарр

Его слова передает The Telegraph.

«Я много и долго думал об этом, и просто не могу представить, как мой уход в отставку в нынешней ситуации может считаться ответственным решением», — сказал Джонсон.

Он подчеркнул, что до сих пор остается на посту, потому что на страну оказывается «огромное экономическое давление», которое необходимо решить наравне с «крупнейшей войной в Европе за последние 80 лет».

При этом многие британцы уверены, что в скором времени Джонсону могут вынести вотум недоверия после потери им поддержки большинства членов парламента от Консервативной партии.

Ранее на премьер-министра Великобритании обрушилась массовая критика из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Кроме того ситуацию усугубил тот факт, что данное мероприятие оказалось не единственным. Также две вечеринки прошли накануне похорон принца Филиппа.

В мире,Борис Джонсон,Консервативная партия,
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