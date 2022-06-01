Джонсон объяснил свое нежелание уходить в отставку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его уход с поста станет безответственным решением, учитывая рост цен в стране и ситуацию на Украине.
Его слова передает The Telegraph.
«Я много и долго думал об этом, и просто не могу представить, как мой уход в отставку в нынешней ситуации может считаться ответственным решением», — сказал Джонсон.
Он подчеркнул, что до сих пор остается на посту, потому что на страну оказывается «огромное экономическое давление», которое необходимо решить наравне с «крупнейшей войной в Европе за последние 80 лет».
При этом многие британцы уверены, что в скором времени Джонсону могут вынести вотум недоверия после потери им поддержки большинства членов парламента от Консервативной партии.
Ранее на премьер-министра Великобритании обрушилась массовая критика из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Кроме того ситуацию усугубил тот факт, что данное мероприятие оказалось не единственным. Также две вечеринки прошли накануне похорон принца Филиппа.