Умер режиссер «Рабыни Изауры» Милтон Гонсалвеc

Гонсалвес скончался у себя дома из-за последствий ишемического инсульта, который перенес два года назад. Всего за годы творческой карьеры Гонсалвеc выступил как актер и режиссер более 40 проектов бразильского ТВ, сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram -канале.

Милтон Гонсалвес – выходец из народа, который прошел непростой путь от сапожника до известного актера. В 1976 году он выступил в качестве второго режиссера всемирно известной «Рабыни Изауры». Оригинальный роман был весьма прогрессивным для своего времени, осуждая рабство, которое было отменено в Бразилии лишь спустя 20 лет – в 1888 году. Сюжет фильма посвящен истории борьбы за любовь и свободу. Телеверсия фильма пользовалась большим успехом в нашей стране.