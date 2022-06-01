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14 минут назад

Умер режиссер «Рабыни Изауры» Милтон Гонсалвеc

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

В Бразилии умер режиссер знаменитого сериала «Рабыня Изаура» Милтон Гонсалвеc, ему было 88 лет, сообщает портал Timetotimes.

Гонсалвес скончался у себя дома из-за последствий ишемического инсульта, который перенес два года назад. Всего за годы творческой карьеры Гонсалвеc выступил как актер и режиссер более 40 проектов бразильского ТВ, сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

Умер актер Сергей Карякин

Милтон Гонсалвес – выходец из народа, который прошел непростой путь от сапожника до известного актера. В 1976 году он выступил в качестве второго режиссера всемирно известной «Рабыни Изауры». Оригинальный роман был весьма прогрессивным для своего времени, осуждая рабство, которое было отменено в Бразилии лишь спустя 20 лет – в 1888 году. Сюжет фильма посвящен истории борьбы за любовь и свободу. Телеверсия фильма пользовалась большим успехом в нашей стране.

В мире,Видео,Сергей Карякин,
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