ООН изменила название Турции

Организация Объединенных Наций (ООН) удовлетворила прошение Турции изменить название республики на иностранных языках в официальных документах, сообщает РИА Новости.

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Новое название

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Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что в организации прочитали письмо министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с просьбой о переименовании страны. Дюжаррик заявил, что изменения вступили в силу сразу после обращения главы МИД. Таким образом, ООН переименовала Турцию в официальных документах с Turkey на Türkiye.

Дюжаррик добавил, что место Турции в алфавитном порядке не изменится.

Цель изменений

1 июня Чавушоглу обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой изменить название Турции в международных и официальных документах. Он объяснил, что это решение было принято в рамках программы Анкары о «повышении престижа страны на международной арене».

По данным агентства Anadolu, Анкара также задумала изменить название страны из-за его неблагозвучности. Кроме того, в переводе с английского языка слово «turkey» означает «индейка».

Экономическая выгода

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «переименовал» страну еще в декабре 2021 года. Он подписал указ, согласно которому новым экспортным брендом страны стала Türkiye. Лидер страны посчитал, что новое название увеличит узнаваемость продукции страны во всем мире. Поэтому теперь товары из Турции представлены под единым брендом Made in Türkiye вместо Made in Turkey.

Кроме того, Made in Türkiye намеревались использовать для переписки с зарубежными странами-партнерами. В указе, подписанном Эрдоганом, также отмечается, что новое название более глубоко отражает культуру и ценности народа Турции.

Прецеденты

В 2022 году уже происходили подобные случаи. Так, в феврале в Таиланде объявили о смене официального названия столицы. Бангкок (Bangkok) «превратился» в Крунг-Тхеп-Маха-Накхон ( Krung Thep Maha Nakhon), что в переводе означает «Святопрестольный великий град». Аналогичные решения принял уже ряд государств, включая Китай, где Пекин приобрел название Beijing, и Мьянма, переименовавшая Rangoon на Yangon.

30 мая Норвегия сменила официальное название Белоруссии с Hviterussland («Белая Россия») на Belarus («Беларусь»). Глава МИД страны Йонас Гар Стере объяснил нововведение «солидарностью к белорусскому демократическому движению». В министерстве объяснили, что в Hviterussland hvite означает «белый», а Russland — «Россия».

В марте 2021 года МИД Дании также стал использовать название Belarus («Беларусь») в официальных обращениях к Белоруссии. До этого страна указывала республику как Hviderusland. «Пора нам использовать термин, востребованный белорусским гражданским обществом и народом», — подчеркнули в ведомстве.