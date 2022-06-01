В Финляндии решили превратить грот Санта Клауса в бомбоубежище

Парк развлечений Санта-Клауса в Лапландии может быть возвращен к своему первоначальному предназначению - аварийному бомбоубежищу на случай нападения. Об этом пишет Reuters.
Издание отметило, что сейчас тысячи людей приезжают в Рованиеми, чтобы сфотографироваться с Санта Клаусом и побывать в мастерской и на почте эльфов – помощников волшебного персонажа.
Однако высеченный в холме грот высотой около 50 метров, где располагается сейчас парк развлечений, оборудован так, чтобы выдерживать бомбардировки, химическую или ядерную атаки, и может вместить до 3600 человек.
По данным издания, всего в стране с 1940 года было построено 50 тысяч бомбоубежищ. Они способны вместить до 80% населения Финляндии.
Ранее Швеция и Финляндия решили отказаться от нейтралитета и передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Против вступления стран в альянс выступила Турция. 24 мая делегации Финляндии и Швеции приехали в Анкару для обсуждения этого вопроса, однако переубедить президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана пока не удалось.
Эксперты отмечают, что сейчас ситуация на российско-финской границе остается спокойной, однако после вступления страны в Североатлантический альянс неизбежна милитаризация региона. Президент России Владимир Путин предупредил главу Финляндии, что отказ Хельсинки от нейтралитета станет для страны ошибкой. Он сообщил, что никаких угроз для безопасности республики не существует.