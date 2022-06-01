В Финляндии решили превратить грот Санта Клауса в бомбоубежище

Парк развлечений Санта-Клауса в Лапландии может быть возвращен к своему первоначальному предназначению - аварийному бомбоубежищу на случай нападения. Об этом пишет Reuters.

Издание отметило, что сейчас тысячи людей приезжают в Рованиеми, чтобы сфотографироваться с Санта Клаусом и побывать в мастерской и на почте эльфов – помощников волшебного персонажа.

Однако высеченный в холме грот высотой около 50 метров, где располагается сейчас парк развлечений, оборудован так, чтобы выдерживать бомбардировки, химическую или ядерную атаки, и может вместить до 3600 человек.

По данным издания, всего в стране с 1940 года было построено 50 тысяч бомбоубежищ. Они способны вместить до 80% населения Финляндии.

Ранее Швеция и Финляндия решили отказаться от нейтралитета и передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Против вступления стран в альянс выступила Турция. 24 мая делегации Финляндии и Швеции приехали в Анкару для обсуждения этого вопроса, однако переубедить президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана пока не удалось.