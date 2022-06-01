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46 минут назад

На Украине оценили потери страны из-за боевых действий

Газета.Ru

Украина могла потерять более 30% ВВП страны и 200 заводов на фоне боевых действий, заявил руководитель офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Об этом сообщает РИА «Новости».

Масштабы потерь Ермак назвал в ходе выступления заседания комитета по иностранным делам и обороне парламента Ирландии.

По словам представителя офиса главы государства, из страны с момента начала конфликта уехало 5 млн человек.

«Еще столько же внутренне перемещенных лиц», — отметил Ермак.

Как уточнил политик, ситуация с боевыми действиями привела к потере 35% украинского валового внутреннего продукта.

Предварительные убытки для Украины в Киеве оценивают в более чем 600 млрд долларов Соединенных Штатов, обратил внимание Ермак.

Зеленский раскрыл ежедневные потери украинской армии

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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