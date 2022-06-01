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7 минут назад

Байден написал статью о планах США на Украине

Мария Иванова

Президент США Джо Байден написал для The New York Times статью под заголовком «Что Америка будет и не будет делать на Украине». В ней он заявил, что Штаты будут поставлять Украине ракетные системы, но не станут пытаться затягивать конфликт, или, наоборот, убеждать Киев пойти на уступки России.

Байден написал статью о планах США на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Байден назвал целью Америки становление Украины как демократического, суверенного и процветающего государства, способного защитить себя.

Президент США отметил, что Вашингтон решил поставить украинцам более современные ракетные системы, которые позволят поражать «важнейшие цели на поле боя».

Байден подчеркнул, что США продолжат сотрудничество с союзниками по санкциям, которые вводятся против России, и финансовую помощь Украине.

Он добавил, что США будут укреплять восточный фланг НАТО, но будут избегать прямого конфликта с Россией.

«Хотя я не согласен с господином Путиным и считаю его действия возмутительными, Соединенные Штаты не станут предпринимать попытки по его свержению», - написал Байден.

Он подчеркнул, что США не станут участвовать в украинском конфликте напрямую, если союзники по НАТО не подвергнутся нападению.

«Мы <…> не будем отправлять американские войска на Украину. Мы не подстрекаем Украину к нанесению ударов за пределами ее границ и не помогаем ей в этом», - заявил президент США.

Он добавил, что в Вашингтоне не хотят затягивания этого конфликта ради «причинения боли» России.

Также Байден заверил, что не будет давить на украинское правительство ни частно, ни публично, чтобы убедить Киев пойти на территориальные уступки.

Ранее Байден заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, которые позволяли бы атаковать территорию России.

Источники The Washington Post заявили, что Киев получит мобильные дальнобойные системы HIMARS (дальность поражения - 70-80 километров), но с обязательством не наносить удары по территории РФ.

В мире,Джозеф Байден,НАТО,Правительство Украины,
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